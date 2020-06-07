Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко уклав нову угоду з Українською асоціацією футболу (УАФ). 43-річний фахівець продовжить очолювати національну команду.

За підсумками XXIII конгресу УАФ було вирішено продовжити контракт із Шевченком та його тренерським штабом до 31 грудня 2022 року. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко під час брифінгу.

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Шевченко поведе збірну на Євро-2020 і ЧС-2022

Угода Шевченка з УАФ була розрахована до кінця чемпіонату Європи 2020, який мав відбутися цього року. Та через пандемію COVID-19 Євро-2020 перенесли на 2021 рік.

Саме під орудою Андрія Шевченка, який вивів збірну України на Євро-2020, команда виступить у 2021 році.

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У групі "синьо-жовті" зіграють з Нідерландами, Австрією та ще одним суперником, який визначиться згодом.

Також разом із Шевченком збірна України виступить у Лізі націй та кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

Кар'єра Шевченка в збірній України