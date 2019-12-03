Андрій Лунін – п'ятий серед найкращих молодих футболістів 2019 року: фото та відео з церемонії
Воротар "Реала" та збірної України Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за "Вальядолід", став одним з найкращих молодих футболістів року за версією France Football.
20-річний голкіпер збірної України посів 5 місце в голосуванні Kopa Trophy.
До слова: Де Лігт – найкращий молодий футболіст, Аліссон – воротар: результати церемонії France Football
Володарем призу Kopa Trophy-2019, який вручається футболісту молодше 21 року, став захисник "Ювентуса" Маттейс Де Лігт. У трійку також увійшли Джейдон Санчо ("Боруссія" Дортмунд) і Жоау Феліш ("Бенфіка"/"Атлетіко").
Цього року Андрій у складі юніорської збірної України U-20 переміг на чемпіонаті світу.
Зазначимо, що Андрій Лунін прийшов на вручення "Золотого м'яча" 2019 року зі своєю дівчиною Анастасією. Дуже ефектно та стильно.
Рейтинг Kopa Trophy:
1. Маттейс де Лігт ("Ювентус");
2. Джейдон Санчо (Боруссія Д);
3. Жоау Феліш ("Бенфіка"/"Атлетіко").;
4. Вінісіус Жуніор ("Реал");
5. Андрій Лунін ("Леганес"/"Вальядолід");
6. Маттео Гендузі ("Арсенал");
6. Кай Хавертц ("Баєр");
8. Мойзе Кін ("Ювентус");
9. Самуель Чуквузе ("Вільярреал");
9. Лі Кан Ін ("Вален").