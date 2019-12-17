Андрій Лунін може піти в оренду в клуб іспанської Сегунди

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Андрій Лунін / theworldnews.net

Андрія Луніна можуть понизити у класі. Український голкіпер "Реала" може продовжити кар'єру в другому за престижністю дивізіоні Іспанії Сегунді.

Закордонна преса сватає воротаря в "Альмерію". Ця команда бореться за вихід у Прімеру.

Цікаво: "Реал" має намір повернути Луніна з оренди у "Вальядоліді" – відомо коли

Наразі Лунін перебуває в оренді у "Вальядоліді". Уже чотири місяці Андрій чекає на свій дебют.

Андрій Лунін
Андрій Лунін

Українець має статус резервного голкіпера. Це не влаштовує ні Луніна, ні його клуб "Реал". Молодому воротарю потрібна ігрова практика, тому Андрію шукають нову команду.

Дивіться відео про перехід Андрія Луніна:

 

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Автор: Віталій Кулачковський
Теги: Спорт Футбол Реал Андрій Лунін
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