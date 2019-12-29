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Андрій Лунін несподівано може повернутися грати в Україну

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Андрій Лунін

Український голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін знову може опинитися в УПЛ.

СК "Дніпро-1" працює над переходом українця, адже Лунін так і не зміг отримати практику в інших клубах, стверджує "Динамоманія".

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На даний момент Лунін виступає на правах оренди за іспанський "Вальядолід", але провів за клуб лише один матч за півсезону. Також не вдалося воротареві як слід проявити себе і в "Леганесі", де Андрій перебував у оренді в минулій кампанії.

За даними джерела, повернути в УПЛ Луніна може необхідність ігрової практики напередодні Євро-2020.

Наразі "Реал" розглядає можливість повернення Луніна з оренди у "Вальядоліді" в січні. Була інформація про інтерес до голкіпера з боку європейських клубів. Також Лунін раніше виступав за "Дніпро".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Андрій Лунін ФК Дніпро-1
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