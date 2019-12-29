Андрій Лунін несподівано може повернутися грати в Україну
Український голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін знову може опинитися в УПЛ.
СК "Дніпро-1" працює над переходом українця, адже Лунін так і не зміг отримати практику в інших клубах, стверджує "Динамоманія".
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На даний момент Лунін виступає на правах оренди за іспанський "Вальядолід", але провів за клуб лише один матч за півсезону. Також не вдалося воротареві як слід проявити себе і в "Леганесі", де Андрій перебував у оренді в минулій кампанії.
За даними джерела, повернути в УПЛ Луніна може необхідність ігрової практики напередодні Євро-2020.
Наразі "Реал" розглядає можливість повернення Луніна з оренди у "Вальядоліді" в січні. Була інформація про інтерес до голкіпера з боку європейських клубів. Також Лунін раніше виступав за "Дніпро".
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