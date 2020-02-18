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Андрій Лунін несподівано залишився без головного тренера

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Хав'єр Росада / ФК "Ов'єдо"

Іспанський клуб "Ов'єдо", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, прийняв рішення достроково розірвати контракт з головним тренером Хав'єром Росадою.

Угода з фахівцем було розраховано до 30 червня, але незадовільні результати команди підштовхнули керівництво до кардинальних заходів, інформує офіційний сайт клубу.

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Росада очолював "Ов'єдо" з 30 червня 2019 го року. Зараз "Ов'єдо" перебуває в зоні вильоту іспанської Сегунди, йде на 19-му місці і відстає від 18-го "Альбасете" на 1 бал.

  • Український воротар "Реала" Андрій Лунін виступає в "Ов'єдо" на правах оренди. При Росаді він провів в стартовому складі всі 6 матчів за "Ов'єдо".
  • Наступний матч команда Луніна проведе 23 лютого вдома проти "Луго".

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Андрій Лунін
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