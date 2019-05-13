Андрій Лунін прийняв важливе рішення щодо свого майбутнього в "Реалі"

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / AS

"Леганес" хоче зберегти в своїх рядах орендованого у "Реала" воротаря Андрія Луніна. У клубі цінують українця і вражені його роботою на тренуваннях.

Сам Лунін також хотів би залишитися в "Леганесі", повідомляє Marca.

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"Леганес" повинен буде отримати схвалення Зінедіна Зідана і "Реала", так як воротар може повернутися на "Сантьяго Бернабеу", щоб бути другим після Тібо Куртуа.

Основний голкіпер "Леганесу" Іван Куельяр ще може покинути клуб цього літа, і, з огляду на те, наскільки високо цінується Лунін, у Пеллегріно не виникне сумнівів у тому, що він стане першим номером, якщо залишиться.

Андрій Лунін в поточному сезоні зіграв у шести матчах в Кубку і чемпіонаті Іспанії. У неділю, 12 травня, він вийшов на поле вперше з 9 березня.

"Леганес" після 37 турів Ла Ліги займає 13 місце. Наступний поєдинок команда проведе проти "Уески".

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Теги: Спорт Новини Спорту Реал Футбол Андрій Лунін
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