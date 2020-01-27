Андрій Лунін вперше прокоментував свою адаптацію в новому клубі

Андрій Лунін нещодавно на правах оренди перебрався до складу аутсайдера Сегунди – клубу "Ов'єдо". Незважаючи на не найкраще турнірне становище, український воротар задоволений ситуацією.

Андрій Лунін прокоментував Marca своє перебування в новій команді.

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Ми набрали очко і продовжуємо працювати. Для "Ов'єдо" дуже важливо додати. Ми хотіли заробити три очки, але це був складний матч. Мені дуже комфортно в "Ов'єдо". Для мене важливо грати, і зараз я граю. Я вірю, що тренер продовжить довіряти,

– заявив Андрій.

26 січня Андрій Лунін провів матч за "Ов'єдо". Команда українця зустрічалася з "Жироною" – 1:1. Для Луніна це вже третій поспіль вихід в основному складі "Ов'єдо". Українець пропустив у всіх трьох матчах 4 голи.

Після 25 турів "Ов'єдо" перебуває на 19-у місці й команді загрожує виліт із Сегунди. Наступний матч "Ов'єдо" проведе 2 лютого проти "Альбасете" Романа Зозулі.