Андрій Лунін здивував шикарними сейвами на тренуванні збірної: відео

Воротар "Реалу" Андрій Лунін здивував всіх на першому ж тренуванні після прибуття до табору головної збірної України.

Національна збірна України продовжує підготовку до матчів проти Сербії і Люксембурга в рамках відбору на Євро-2020. 5 червня в Харкові, на стадіоні ОСК "Металіст", відбулося заключне тренування головної команди країни перед вильотом у Львів.

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Андрій Лунін на своїй сторінці в Instagram поділився відеофрагментами занять команди, на яких можна спостерігати за його відмінними сейвами.

"Здорово, Андрій!" – звучить закадровий голос після першого сейва у виконанні Луніна. "Вау! Вау!" – це були вже захоплені відгуки після другого сейва.

Спорт 24 писав, що збірна Сербії зазнала вагомої кадрової втрати на найближчий матч відбору до Євро-2020 проти команди України.

Матч відбіркового турніру Євро 2020 Україна – Сербія пройде в п'ятницю, 7 червня, на "Арені Львів". Початок – о 21:45.

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