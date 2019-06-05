Андрій Лунін здивував шикарними сейвами на тренуванні збірної: відео

544 Читать новость на русском
Андрій Лунін
Андрій Лунін / ФК "Леганес"

Воротар "Реалу" Андрій Лунін здивував всіх на першому ж тренуванні після прибуття до табору головної збірної України.

Національна збірна України продовжує підготовку до матчів проти Сербії і Люксембурга в рамках відбору на Євро-2020. 5 червня в Харкові, на стадіоні ОСК "Металіст", відбулося заключне тренування головної команди країни перед вильотом у Львів.

Читайте також: Стали відомі суддівські призначення на матч Україна – Сербія

Андрій Лунін на своїй сторінці в Instagram поділився відеофрагментами занять команди, на яких можна спостерігати за його відмінними сейвами.

"Здорово, Андрій!" – звучить закадровий голос після першого сейва у виконанні Луніна. "Вау! Вау!" – це були вже захоплені відгуки після другого сейва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Спорт 24 писав, що збірна Сербії зазнала вагомої кадрової втрати на найближчий матч відбору до Євро-2020 проти команди України.

Матч відбіркового турніру Євро 2020 Україна – Сербія пройде в п'ятницю, 7 червня, на "Арені Львів". Початок – о 21:45.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Вознесіння Господнє 2019: дата свята і традиції
сьогодні
21677
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Андрій Лунін Збірна України з футболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зозуля забив черговий гол за "Альбасете", але його команда програла принциповий матч: відео
сьогодні 09:20 Зозуля забив черговий гол за "Альбасете", але його команда програла принциповий матч: відео
740
"Чорноморець" та "Колос Ковалівка" не виявили сильнішого у першій перехідній грі: відео
4 червня 20:50 "Чорноморець" та "Колос Ковалівка" не виявили сильнішого у першій перехідній грі: відео
504
Світоліна постала в новому гарячому образі: яскраві фото
4 червня 17:19 Світоліна постала в новому гарячому образі: яскраві фото
2133
Зірковим боксерам заборонять бачитися з відомим співаком Дрейком
4 червня 15:41 Зірковим боксерам заборонять бачитися з відомим співаком Дрейком
666
Усик буде обов'язковим претендентом на бій проти переможця пари Джошуа – Руїс
4 червня 15:19 Усик буде обов'язковим претендентом на бій проти переможця пари Джошуа – Руїс
987
Новини
Більше новин
Залиште відгук