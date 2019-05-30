Андрій Павелко отримав ще одну керівну посаду в УЄФА

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко обраний головою Комітету УЄФА по статусу гравців, трансферів, агентам і матч-агентам.

Таке рішення було ухвалене 29 травня на засіданні Виконавчого комітету УЄФА в Баку. У ньому взяв участь і сам президент УАФ. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, що в лютому нинішнього року на 43-му Конгресі УЄФА в Римі Павелко вже був обраний до оновленого складу Виконкому організації. Його мандат буде діяти протягом чотирьох років. Зазначимо, що Павелко у Виконкомі УЄФА замінив Григорія Суркіса.

43-річний Андрій Павелко з початку 2015 року очолює Українську асоціацію футболу. У 2017 році був обраний на другий термін.

Спорт 24 писав, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) викликало президента Української асоціації футболу (колишня Федерація футболу України) та народного депутата від БПП Андрія Павелка для надання пояснень.

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