Андрій П'ятов наблизився до абсолютного рекорду в УПЛ

Матч 25 туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар "(0:0) наблизив голкіпера донецького клубу Андрія П'ятова до нового рекорду чемпіонату.

Суха серія "Шахтаря" в чемпіонаті України становить вже 745 хвилин. У всіх цих матчах ворота чемпіонів країни захищав голкіпер національної команди Андрій П'ятов.

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До рекорду першості країни, що належить Олександру Горяїнову (943 хвилини), залишилося провести дві з гаком гри, а до свого особистого рекорду П'ятову потрібно протриматися півтайма.

Цікаво, що в поточному сезоні УПЛ Андрій П'ятов провів 24 матчі, з яких 17 були "сухими".

Спорт 24 писав, що фанати київського "Динамо" повісили на трибуні ляльку, одягнену в футболку "гірників" з номером і прізвищем Жуніора Мораеса.

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