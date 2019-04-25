Андрій П'ятов наблизився до абсолютного рекорду в УПЛ
Матч 25 туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар "(0:0) наблизив голкіпера донецького клубу Андрія П'ятова до нового рекорду чемпіонату.
Суха серія "Шахтаря" в чемпіонаті України становить вже 745 хвилин. У всіх цих матчах ворота чемпіонів країни захищав голкіпер національної команди Андрій П'ятов.
Читайте також: "Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию у дербі: відеоогляд матчу
До рекорду першості країни, що належить Олександру Горяїнову (943 хвилини), залишилося провести дві з гаком гри, а до свого особистого рекорду П'ятову потрібно протриматися півтайма.
Цікаво, що в поточному сезоні УПЛ Андрій П'ятов провів 24 матчі, з яких 17 були "сухими".
Спорт 24 писав, що фанати київського "Динамо" повісили на трибуні ляльку, одягнену в футболку "гірників" з номером і прізвищем Жуніора Мораеса.
Вибір редакції
-
"Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України24 квітня , 20:29
-
"Зоря" здобула вольову перемогу над "Львовом" завдяки пенальті на останній хвилині: відео24 квітня , 19:09
-
Коноплянка може більше не зіграти за "Шальке" – відомі терміни відновлення гравця після травми24 квітня , 14:51