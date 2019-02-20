Андрій П'ятов назвав сина на честь легендарного воротаря збірної СРСР

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Андрій П'ятов
Андрій П'ятов / ФК "Шахтар"

"Шахтар" вилетів на матч-відповідь 1/16 Ліги Європи з "Айнтрахтом". Гра відбудеться в четвер, 21 лютого, в Німеччині.

Андрій П'ятов перед вилітом на гру Ліги Європи вперше прокоментував народження сина Лева, пише "Сегодня".

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"Назвали Левом. В честь Льва Яшина? Можна і так вважати (з посмішкою). А якщо серйозно, це ім'я вибрали з дружиною ще перед народженням першої дитини. Але народилася Даша, потім Мілана, потім Майя. Це для дочок імена доводилося вигадувати, а для сина воно було готове",
– сказав воротар "Шахтаря".

Вранці 15 лютого дружина Юлія подарувала Андрію хлопчика – маля зростом 50 сантиметрів і вагою 3 кілограми 10 грамів.

В родині П'ятов це вже четверта дитина. До народження Лева, Юля і Андрій виховували трьох дочок – Дашу, Мілану і Майю.

Хто такий Лев Яшин?
Видатний радянський футболіст, воротар, заслужений майстер спорту СРСР (1957), майстер спорту СРСР міжнародного класу, володар "Золотого м'яча" для найкращого футболіста Європи 1963 року за версією France Football (першим серед радянських футболістів отримав це звання). 3а версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS) найкращий воротар в історії футболу. Лауреат Ювілейної нагороди УЄФА, як найвидатніший російський футболіст 50-річчя (1954-2003). Багато експертів вважають Яшина найкращим воротарем в історії футболу.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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