Андрій Пятов потрапив у збірну тижня за версією FIFA 19

Воротар збірної України Андрій Пятов потрапив у список 23 гравців – збірну тижня за версією розробників гри FIFA 19.

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За підсумками 28 ігрового тижня, EA Sports представила свою команду найкращих футболістів. У неї потрапили футболісти, які найкраще себе проявили протягом останніх семи днів. Знайшлося у переліку цих гравців і місце голкіперу збірної України Андрію Пятову. Він чудово проявив себе у матчах проти Португалії та Люксембургу, пропустивши лише один гол. У першому матчі Україна зіграла у нічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час. При цьому Пятов не дав забити зірковим гравцям збірної Португалії. Їх у збірній тижня немає.

У грі його картку збільшили з 78-ми до 82 балів.

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Також місце у команді тижня найшлося і для захисника київського "Динамо" Тамаша Кадара.

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У попередній тиждень у збірну FIFA 19 потрапив інший гравець збірної України – Роман Яремчук.