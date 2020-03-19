Андрій Пятов зробив рішучу заяву, чи зіграє він за збірну України на Євро-2021

Голкіпер збірної України та донецького "Шахтаря" Андрій Пятов поділився планами на Євро-2021 та подальше майбутнє у головній команді країни.

Про це український воротар розповів у ефірі програми "ПРОЄВРО".

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За рік щось може змінитися, хтось може кудись перейти, бувають травми. Життя зміниться у когось, але навряд чи це вплине на стиль гри збірної. Все покаже підсумковий результат: добре це чи погано.



Поїхати на Євро – це моя мрія, я це заслужив. Віддавати своє місце нікому не збираюсь. Якщо Андрій Миколайович скаже, що зараз є хтось сильніший на моїй позиції, тоді без проблем. Але нікому своє місце я так легко не віддам. Для мене це виклик. Перенесли Євро на рік? Я не збирався завершувати з футболом і у мене ще є достатньо сил,

– заявив Пятов.

7 березня УЄФА прийняв рішення про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Матчі континентальної першості пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.

У фінальну частину Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй, матчі якого були перенесені з березня на червень нинішнього року.

Також УЄФА прийняв рішення про відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи після того, як покращиться ситуація в боротьбі з коронавірусом. Європейські чемпіонати повинні бути дограні до кінця червня.

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