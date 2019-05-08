Андрій Шевченко потрапив в число найкращих футболістів за останні 25 років

Авторитетне футбольне видання FourFourTwo в свіжому випуску журналу назвало список найкращих гравців за останні 25 років.

У рейтинг був включений 101 футболіст. Українець Андрій Шевченко зайняв в ньому 52 позицію.

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Футбол вибрав мене. Доля підштовхнув мене в сторону цього виду спорту, і саме тому я тут сьогодні. Я повинен був стати футболістом. Мені завжди говорили, що терпіння – це найкраща з чеснот. Ви будете досягати своїх цілей до тих пір, поки ви будете дуже старанно працювати,

– цитує слова Шевченка FourFourTwo в його "блоці" під позицією в рейтингу.

Топ-10 рейтингу найкращих футболістів світу за останні 25 років:

1. Ліонель Мессі;

2. Кріштіану Роналду;

3. Зінедін Зідан;

4. Роналдо;

5. Роналдіньо;

6. Тьєррі Анрі;

7. Хаві;

8. Андрес Іньєста;

9. Паоло Мальдіні;

10. Роберто Баджо.

Спорт 24 писав, що раніше Андрій Шевченко потрапив до списку з восьми найгірших форвардів в історії лондонського "Челсі".

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