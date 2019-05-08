Андрій Шевченко потрапив в число найкращих футболістів за останні 25 років

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Авторитетне футбольне видання FourFourTwo в свіжому випуску журналу назвало список найкращих гравців за останні 25 років.

У рейтинг був включений 101 футболіст. Українець Андрій Шевченко зайняв в ньому 52 позицію.

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Футбол вибрав мене. Доля підштовхнув мене в сторону цього виду спорту, і саме тому я тут сьогодні. Я повинен був стати футболістом. Мені завжди говорили, що терпіння – це найкраща з чеснот. Ви будете досягати своїх цілей до тих пір, поки ви будете дуже старанно працювати,
– цитує слова Шевченка FourFourTwo в його "блоці" під позицією в рейтингу. 

Топ-10 рейтингу найкращих футболістів світу за останні 25 років:

1. Ліонель Мессі;
2. Кріштіану Роналду;
3. Зінедін Зідан;
4. Роналдо;
5. Роналдіньо;
6. Тьєррі Анрі;
7. Хаві;
8. Андрес Іньєста;
9. Паоло Мальдіні;
10. Роберто Баджо.

Спорт 24 писав, що раніше Андрій Шевченко потрапив до списку з восьми найгірших форвардів в історії лондонського "Челсі".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Андрій Шевченко
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