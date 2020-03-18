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Андрій Шевченко розповів, як бореться з коронавірусом під час карантину

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Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який відіграв багато років в Італії, а зараз проживає в Лондоні, зазначив, що під час карантину через коронавірус уникає контактів з людьми.

Однак все ж наставник "синьо-жовтих" грає в гольф і відвідує спортзал.

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Веду себе обережно. Граю в гольф, займаюся в залі, однак намагаюся не взаємодіяти з людьми максимально. Мій друг з Ломбардії підхопив коронавірус. Йому було важко, проте зараз він дихає самостійно. Багато гарячої води, чаю, він серйозно скинув вагу, але поправляється,
– розповів La Gazzetta dello Sport Андрій Шевченко

Також головний тренер збірної України з футболу порадив уболівальникам під час ізоляції переглянути фінал Ліги чемпіонів-2003, де він забив вирішальний гол під час серії пенальті.

"Що глянути? Фінал ЛЧ-2003 на "Олд Траффорд" між "Міланом" і "Ювентусом". Можна ще подивитися фінальний поєдинок чемпіонату світу-2006 або ж "міланське дербі", – радить Шева.


Правила поводження під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Андрій Шевченко Коронавірус Covid-19 Футбол
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