Андрій Шевченко: Ситуація з коронавірусом дуже схожа на чорнобильську аварію

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своєю думкою щодо епідемії коронавірусу, а також розповів, як проводить карантин.

Шевченко, підтримавши жителів Італії у зв'язку з пандемією коронавіруса, порівняв ситуацію з поширенням цього захворювання з наслідками аварії на ЧАЕС 1986 року.

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У мене все добре, я живу за містом (мова про Лондоні) і замкнений в будинку протягом майже 10 днів. Єдине рішення – поважати правила уряду, тобто залишатися вдома і дати лікарям можливість виконувати свою роботу, яка дійсно величезна. Вони герої нашого часу. Їх потрібно подякувати за все, що вони роблять.



Я прожив момент, дуже схожий на цей (мова про аварію на Чорнобильській АЕС). Тоді мені було дев'ять років. Ми повинні уникати дурної поведінки. Ніхто з нас не може бути впевнений, що не заразився вірусом. Ми не повинні виходити на вулицю, ми повинні думати не тільки про себе, а й про тих людей, для яких інфекція стане великою проблемою,

– зазначив Андрій Шевченко в інтерв'ю sport.sky.it.

Що відомо про катастрофу на Чорнобильській АЕС?

Техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа сталася на ЧАЕС у ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять на Київщині. Реактор перегрівся і сталися 2 теплових вибухи, внаслідок яких був зруйнований і сам реактор, і четвертий енергоблок ЧАЕС.



Внаслідок катастрофи в повітря було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де виявили радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація мешканців Київщини.



Загалом з області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб. За офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.

Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок. Чинна угода тренера з УАФ закінчується влітку нинішнього року.

Збірна України з футболу запропонувала головному тренеру команди Андрію Шевченку новий контракт.

Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Національна команда зіграє в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

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