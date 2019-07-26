Андрій Шевченко увійшов у список найкращих футболістів за останні 25 років

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Авторитетне видання FourFourTwo опублікувало рейтинг найкращих гравців за останню чверть століття.

Знаменитий український екс-форвард, а нині тренер збірної України Андрій Шевченко зайняв 52 місце в списку видання FourFourTwo "найкращі 101 гравець останніх 25-ти років".

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Найкращим ж футболістом за версією видання FourFourTwo є Ліонель Мессі. Одразу за іменнитим аргентинцем йде його одвічний суперник Кріштіану Роналду. Третю сходинку посідає тренер мадридського "Реалу" Зінедін Зідан

Варто зазначити, що видання поставило Шевченка вище таких зірок футболу як Ібрагімовіч, Руд ван Ністелрой, нинішній наставник "Челсі" Френк Лемпард і екс-коуч збірної Камеруну Кларенс Зеєдорф.

З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Спорт 24 писав, що Андрій Шевченко відзначив 15-річний ювілей сімейного життя. Українець прожив 15 років у шлюбі зі своєю дружиною Крістен Пазік.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Шевченко
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