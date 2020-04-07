Андрій Шевченко визначився з майбутнім після збірної України – зізнання помічника
Італійський фахівець Андреа Малдера, який працює у тренерському штабі збірної України, розповів про кар'єрні плани Андрія Шевченка.
Мальдера розповів, що його шеф хотів би в майбутньому спробувати свої сили на посаді наставника в клубі Серії А або англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Tuttosport.
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Після завершення роботи в збірній України його метою буде робота в клубі. Він хоче очолити команду Серії А чи АПЛ. Де саме, для нього не так важливо. Шевченко багато чому навчився від тренерів, з якими попрацював під час кар'єри гравця. Особливо я б виділив Карло Анчелотті, він для Андрія справжній наставник.
Андрій трохи схожий на Массіміліано Аллегрі, так само "читає" гру і намагається передбачити події. Шева – приголомшливий, гравці йому довіряють. Це дуже важливо в сучасному футболі,
– зазначив Малдера.
- Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок. Чинна угода тренера з УАФ закінчується влітку нинішнього року.
- Збірна України з футболу запропонувала головному тренеру команди Андрію Шевченку новий контракт.
- Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Національна команда зіграє в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.
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