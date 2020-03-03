Андрій Шевченко вперше оцінив суперників збірної України в Лізі націй

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування Ліги націй-2020/2021.

"Синьо-жовті", які у 2018 році пробилися до вищого дивізіону, потрапили до групи А4. Там нашими опонентами будуть збірні Швейцарії, Іспанії та Німеччини. Слова Шевченка наводить офіційний сайт УАФ.

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– Яким для вас вийшов жереб?

– Я гадаю, що це уже досягнення – потрапити до групи із найсильнішими командами Європи. В жодному разі не очікував слабких суперників. Так, нам випали сильні команди, але тим цікавіше буде грати. Наші футболісти отримають справжній досвід таких поєдинків, а глядачам буде цікаво подивитися на кращі команди не лише Європи, а й світу. Тому я вважаю жеребкування вдалим. У цій кваліфікації усі команди сильні.

– Як ви себе почуваєте у компанії інших команд еліти? Приємно перебувати серед таких збірних?

– Наша команда лише недавно добилася певного успіху. Зараз необхідно спробувати закріпитися в елітному дивізіоні. Подивимося, чи у нас це вийде. Було дуже багато чого зроблено для потрапляння до Ліги А. Для кожного із гравців це чудова мотивація – показати свої сили на тлі найсильніших команд Європи й світу. Закріпитися тут буде навіть більшим досягненням, ніж просто потрапити до еліти.

– Із ким із цієї трійки суперників хотілося зустрітися найменше?

– Знаєте, я думаю, чим сильніше команда, тим цікавіше буде перевірити себе. Жодного тиску на нашу збірну немає. Турнір ще не розпочався. Він створений для того, щоб отримати певний шанс пройти кваліфікацію через Лігу націй. Але перш за все – це можливість отримати досвід, зіграти з гідними опонентами. Нас чекають ігри з Іспанією, Німеччиною, Швейцарією – командами топ-рівня.

Календар матчів

1-й тур: 3-5 вересня 2020 року.

2-й тур: 6-8 вересня 2020 року.

3-й тур: 8-10 жовтня 2020 року.

4-й тур: 11-13 жовтня 2020 року.

5-й тур: 12-14 листопада 2020 року.

6-й тур: 15-17 листопада 2020 року.

Фінальний раунд турніру: 2—6 червня 2021 року.

Що таке Ліга націй УЄФА

Це міжнародний футбольний турнір серед збірних Європи, який проводитися під керівництвом УЄФА. Частота проведення турніру – раз на 2 роки, виявлення переможця – по непарних роках. Першим переможцем Ліги націй стала збірна Португалії.



Дві найкращі збірні серед переможців груп Ліги націй-2020/2021 (із тих, хто не потрапить до першої двійки у групах кваліфікації ЧС-2022) зіграють у березні 2022 року в плей-офф, що складатиметься з двох етапів.