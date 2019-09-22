Андрій Шевченко взяв участь у церемонії відкриття спортивного центру в передмісті Лондона

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 20 вересня, відбулося відкриття спортивного центру в школі King's College School (Вімблдон, передмістя Лондона, Англія).

Участь в церемонії відкриття взяв головний тренер збірної України Андрій Шевченко, про що школа повідомила на своєму офіційному сайті..

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King's College School – незалежна денна школа для хлопчиків у віці 7-18 років і дівчаток у віці від 16 до 18 років. Заснована в 1829 році, налічує понад 1400 учнів та є однією з найуспішніших шкіл в світі.

В Англії Шевченко виступав у складі "Челсі" з 2006-го по 2008 роки, не відзначившись високою результативністю.

Спорт 24 писав, що Андрій Шевченко зайняв 52 місце в списку видання FourFourTwo "найкращі 101 гравець останніх 25-ти років".

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Теги: Спорт Футбол Андрій Шевченко Лондон
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