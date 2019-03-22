Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що в майбутньому мріє попрацювати в клубі.

За словами керманича "синьо-жовтих", він розглядає варіант з щоденною роботою. Шевченко додав, що в клубі йому буде простіше донести до гравців свої ідеї та думки.

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Чи бачу я себе в ролі тренера національної збірної на все життя? Звичайно, ні. Як тільки я закінчу з національною командою, з задоволенням піду працювати в будь-який клуб. У збірній, на жаль, не вистачає часу на індивідуальну роботу з футболістами. Працюючи в клубі, набагато легше донести до гравців свої ідеї, принципи, думки,
– цитує Шевченка Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал So Foot.

До слова, Андрій Шевченко працює у тренерському штабі збірної України з лютого 2016 року, а з липня того ж року є головним тренером національної команди.

Зараз він готує головну команду країни до битви першого туру відбіркового раунду до Євро-2020. 22 березня збірна України зіграє на виїзді проти чинних чемпіонів континенту – збірної Португалії.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту Андрій Шевченко
Джерело: 24 Канал
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