Андрію Шевченку – 43: найбільші досягнення легенди українського футболу

Легендарний українець, наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко 29 вересня відзначає свій 43-й День народження.

Андрій Шевченко нагороджений найвищою державною відзнакою – "Герой України". Заслужений майстер спорту України. У 2003 році став першим українцем, який виграв Лігу Чемпіонів. У 2004 році став третім українцем, який отримав "Золотий м'яч" – приз, який вручається найкращому футболістові Європи.

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Шевченко – найкращий бомбардир збірної України в історії (48 м'ячів). Тричі ставав кращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі – чемпіонату Італії. Другий бомбардир за всю історію "Мілана". Шість разів визнавався найкращим футболістом України.

Андрію Шевченку – 43: що треба знати про легенду українського футболу



Найкращі моменти в кар'єрі Андрій Шевченка

Забив обидва голи в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-1998/99, коли "Динамо" вибило з боротьби "Реал", який на той момент був діючим переможцем турніру. Кияни в третій раз у своїй історії вийшли в півфінал;



Андрій Шевченко забив два голи у ворота "Реалу"

Погляд Шевченка перед переможним пенальті у ворота Буффона в 2003-му став уособленням непохитної рішучості і одним з найяскравіших кадрів зі славного єврокубкового літопису "россонері";

З 14 голами в матчах з "Інтернаціонале" Шевченко є найкращим снайпером в історії "дербі делла Мадонніна". Один з них вболівальники "Мілана" не забудуть ніколи: відкрившись під передачу в штрафний, Шева першим дотиком прибрав Івана Кордобу, а другим – відправив м'яч у ворота Франческо Тольдо. Було це в півфіналі Ліги чемпіонів-2002/03.

Андрій Шевченко поза футболом

Шевченко є батьком чотирьох синів (Джордан, Крістіан, Олександр, Райдер-Габріель). Хрещений батько старшого сина – Джордана – Сильвіо Берлусконі.



Андрій Шевченко з синами

Пробував свої сили в українській політиці. В результаті партія Шевченка не зуміла пройти в парламент.

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Є професійним гравцем у гольф, 2011 року виграв срібло чемпіонату України, а 2013 року став переможцем турніру одного з гольф-клубів Англії Queenwood Golf Club.



Андрій Шевченко – професійний гравець у гольф

Також Андрій Шевченко знявся у стрічці під назвою "Останній ультрас" про нелегку долю фанатів. Крім того, в активі українця – роль в комедії "Футбольний тренер-2".

У 2013 року відкрив футбольну школу у Тбілісі, спільно з Кахою Каладзе і Кріштіану Роналду.

Редакція 24tv.ua приєднується до привітань з Днем народження Андрія Шевченка! Бажаємо все нових перемог, підкорених вершин і завойованих трофеїв!