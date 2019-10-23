Андрію Ярмоленко 30 років: "Вест Хем" привітав українця веселим відео

Український півзахисник Андрій Ярмоленко святкує 30-ліття. Англійський "Вест Хем" за який виступає гравець, вирішив привітати його відео.

На офіційній сторінці "Вест Хема" у твіттері опубліковано відео. На ньому показано голи, які Ярмоленко забивав за "молотобійців", у тому числі у ворота "Евертона" та "Манчестер Юнайтед". А також частину з інтерв'ю українця з іншими гравцями "Вест Хема".

До слова: Хитрий фінт Ярмоленка в матчі з португальцями став найкращим за версією УЄФА: відео

Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7!

Have a great day, Yarmo! pic.twitter.com/kLyXZvYJsU — West Ham United (@WestHam) October 23, 2019

Варто нагадати, що значну частину минулого сезону Ярмоленко пропустив через травму.

Це варто побачити: Маліновський забив гол у ворота "Манчестер Сіті": відео

Привітали Ярмоленка з ювілеєм і в Українській асоціації футболу.