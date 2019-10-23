Андрію Ярмоленко 30 років: "Вест Хем" привітав українця веселим відео
Український півзахисник Андрій Ярмоленко святкує 30-ліття. Англійський "Вест Хем" за який виступає гравець, вирішив привітати його відео.
На офіційній сторінці "Вест Хема" у твіттері опубліковано відео. На ньому показано голи, які Ярмоленко забивав за "молотобійців", у тому числі у ворота "Евертона" та "Манчестер Юнайтед". А також частину з інтерв'ю українця з іншими гравцями "Вест Хема".
До слова: Хитрий фінт Ярмоленка в матчі з португальцями став найкращим за версією УЄФА: відео
Варто нагадати, що значну частину минулого сезону Ярмоленко пропустив через травму.
Це варто побачити: Маліновський забив гол у ворота "Манчестер Сіті": відео
Привітали Ярмоленка з ювілеєм і в Українській асоціації футболу.
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