Андрію Ярмоленко 30 років: "Вест Хем" привітав українця веселим відео

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / twitter.com/Yarmolenko_7

Український півзахисник Андрій Ярмоленко святкує 30-ліття. Англійський "Вест Хем" за який виступає гравець, вирішив привітати його відео.

На офіційній сторінці "Вест Хема" у твіттері опубліковано відео. На ньому показано голи, які Ярмоленко забивав за "молотобійців", у тому числі у ворота "Евертона" та "Манчестер Юнайтед". А також частину з інтерв'ю українця з іншими гравцями "Вест Хема".

До слова: Хитрий фінт Ярмоленка в матчі з португальцями став найкращим за версією УЄФА: відео

Варто нагадати, що значну частину минулого сезону Ярмоленко пропустив через травму.

Це варто побачити: Маліновський забив гол у ворота "Манчестер Сіті": відео

Привітали Ярмоленка з ювілеєм і в Українській асоціації футболу.

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Андрій Ярмоленко Вест Хем
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