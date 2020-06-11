Більшість футболістів чемпіонату Англії виступили на підтримку акції "Життя темношкірих мають значення".

За інформацією порталу ESPN, гравці англійської Прем'єр-ліги хочуть вийти на матчі першого туру після карантину з написом "Black Lives Matter" замість прізвищ на спині.

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Ініціаторами ідеї є Шеймус Коулмен ("Евертон"), Трой Діні ("Вотфорд") і Ектор Бельєрін ("Арсенал"). Крім того, кілька команд Прем'єр-ліги планують встати на коліно перед першим матчем після відновлення чемпіонату наступного тижня.

Офіційної позиції АПЛ з приводу такої пропозиції гравців поки немає. Рестарт сезону намічено на 17 червня.

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