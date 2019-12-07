Англійська вболівальниця зробила 38 татуювань, присвячених Моурінью: фото

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Англійська вболівальниця Вів Бодікот зробила 38 татуювань, які присвячені тренеру "Тоттенхема" Жозе Моуріньо. Всі татуювання були зроблені, починаючи з 2017 року.

Як повідомляє The Sun, на всі татуювання 62-річна Бодікот витратила близько двох тисяч фунтів. Перше тату з Жозе жінка зробила у 2017 році, коли португалець очолював "Манчестер Юнайтед".

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Це безумовно того варто, тому що я люблю його. І я готова витратити ще. Він симпатичний, розумний і мені подобається те, чого він домігся як тренер. Я просто таю від нього,
– сказала фанатка.

Вболівальниця Моурінью / фото: The Sun

Вона також зазначила, що чоловік не ревнує її через Моуріньо: "Йому це подобається. Він теж любить Моуріньо. Так що немає навіть жодного натяку на ревнощі".

Вів Бодікот заявила, що не планує зупинятися на 38 татуюваннях.

Після відставки Моурінью з "Манчестер Юнайтед", за словами Вів Бодікот, вона була спустошена та перестала вболівати за "червоних дияволів".

Я не думаю, що це була вина Жозе, в цьому клубі щось не так, тому що історія повторюється з Уле Гуннаром Сульшером. І якщо подивитися на картину в цілому, то вона насправді гірша,
– резюмувала жінка.

Жозе Моурінью нещодавно очолив "Тоттенхем". Під орудою португальського тренера "шпори" виграли три матчі. В останній грі лондонці програли "Манчестер Юнайтед".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Жозе Моурінью Тоттенхем Манчестер Юнайтед
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