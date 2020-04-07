24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Англійські клуби втратять космічні суми через коронавірус, лідер серед втрат МЮ

- Читать новость на русском
АПЛ / Premier League

Чемпіонат Англії тимчасово зупинений через пандемію коронавірусу. Клуби підрахували свої втрати у разі скасування сезону.

Відоме британське видання Daily Mail підрахувало приблизні втрати англійських клубів у разі скасування сезону. У суму були враховані кошти за телеправа, проведення матчів та рекламу.

Читайте також УЄФА назвав термін та умови завершення Ліги чемпіонів: результати можуть анулювати

Найбільші витрати понесуться два клуби із Манчестера. Трійку замикає команда Юргена Клоппа "Ліверпуль".


Рейтинг втрат коштів / Daily Mail

Клуби намагаються переконати гравців піти на 30 відсоткове зниження зарплати на період карантину.

Англійські клуби у сумі можуть втратити космічну суму – 1,137 мільярда фунтів через кризу викликану пандемією коронавірусу.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол АПЛ
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 14:00 Коронавірус в Іспанії: після 4-денного спаду кількість смертей знову зросла
Здорове життя 74723
сьогодні , 14:37 Не можу цього зрозуміти, – гравець збірної України з футболу про декомунізацію
Футбол 734
сьогодні , 10:13 Ексфутболіст "Динамо" Алієв, який назвав коронавірус фейком, захворів
Футбол 3812
сьогодні , 11:49 США офіційно звинуватили Росію у підкупі чиновників ФІФА для проведення чемпіонату світу
Футбол 552
сьогодні , 10:37 Коронавірус в Росії: понад 1000 нових випадків за добу
Лікування 166166
сьогодні , 11:59 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 389291
сьогодні , 09:03 Олімпійська чемпіонка Кастер Семеня переплюнула рекорд зіркового Роналду: відео
Футбол 756
сьогодні , 11:04 Помер експрезидент "Буковини" Василь Федорюк: причина смерті
Футбол 1506
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
6 квітня 20:38 Усик шокував мережу гарматною роботою рук на тренуванні: відео
Юрій Семенюк
5 квітня 18:31 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
6 квітня 17:05 Правила гри в покер: поради для початківців
Ігор Саджениця
6 квітня 18:45 Як і де можна займатися спортом під час карантину
Ігор Саджениця
6 квітня 17:10 Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин
Залиште відгук