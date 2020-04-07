Англійські клуби втратять космічні суми через коронавірус, лідер серед втрат МЮ

Чемпіонат Англії тимчасово зупинений через пандемію коронавірусу. Клуби підрахували свої втрати у разі скасування сезону.

Відоме британське видання Daily Mail підрахувало приблизні втрати англійських клубів у разі скасування сезону. У суму були враховані кошти за телеправа, проведення матчів та рекламу.

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Найбільші витрати понесуться два клуби із Манчестера. Трійку замикає команда Юргена Клоппа "Ліверпуль".



Рейтинг втрат коштів / Daily Mail

Клуби намагаються переконати гравців піти на 30 відсоткове зниження зарплати на період карантину.

Англійські клуби у сумі можуть втратити космічну суму – 1,137 мільярда фунтів через кризу викликану пандемією коронавірусу.

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