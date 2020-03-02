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Англійські ЗМІ розхвалили українця Зінченка за гру у фіналі Кубка англійської ліги

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Олександр Зінченко (праворуч) / Getty Images

Футболіст збірної України Олександр Зінченко виграв з "Манчестер Сіті" третій поспіль Кубок ліги. У фіналі він допоміг команді переграти "Астон Віллу" (2:1).

Видання "Футбол 24" зібрало реакцію преси на гру українця.

Були приємні несподіванки. По-перше, гра у відборі – в активі Сашка 3 вдалі спроби (топ-1 серед "містян"). По-друге, гра головою – 6 успішних повітряних дуелей з 8. У моменті з пропущеним м'ячем Зінченко мав би зіграти краще, але особливих нарікань на його вчорашній футбол не має бути.

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Завдяки хорошим показникам українець отримав високі оцінки від статистичних порталів: SofaScore – 7.6 (другий після Фодена), WhoScored – 7.4 (більше мають Фоден і Родрі).

Британська преса гідно оцінила роботу Зінченка на "Уемблі". В основному позитивні коментарі – критики менше, ніж похвали.

Авторитетний Sky Sports виставив Олександру середній бал – 7. "Ніхто не зробив більше дотиків до м'яча, зокрема на чужій половині, ніж Зінченко. Його кроси були дещо безсистемними та проходили через раз, але загалом українець відіграв солідно. Заміна Ахмеда Ельмохамаді не здивувала, адже він нічого не зумів вдіяти з лівим захисником "Сіті", – йдеться в матеріалі.

Daily Mail хвалить українця ще більше: "Майстер діагоналей, особливо на Фодена. З величезним задоволенням підключався до атак і позитивно впливав на гру команди". Оцінка 7,5 від відомого видання – лише Фоден отримав вищий бал.

"Коли потрібно було підтримувати атаку, він підтримував, вирізаючи чудові передачі у штрафний майданчик. Позаду обирав ідеальний час, щоб вступати у відбір", – пише репортер ESPN по "Ман Сіті" Харрі Кеттл, виставляючи Олександру середні 7 балів.

Солідарні з колегою журналісти The Times. Оцінка 7 і порція компліментів: "Енергійний та досконалий виступ. Його діагоналі були прекрасними". Від Independent Зінченко також отримав 7.

Популярна місцева газета Manchester Evening News не виділила українця серед гравців "Манчестер Сіті" ні в хорошу, ні в погану сторону – 7 балів. "Добре виглядав на обмеженому просторі навколо штрафного майданчика Астон Вілли. Король рондо (дрібних перепасовок, – прим.)!"

"Справив позитивне враження грою в атаці, широко на фланзі завжди пропонував партнерам свою кандидатуру під пас", – характеризує вчорашнього Зінченка Express. Оцінка середня в команді – 6. Стільки ж поставив Mirror: "В його діях досі помітна нерозважливість, але Зінченко довів, що він надійніший варіант, ніж Менді".

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А от респектабельні англійські видання не надто порадували персональних фанів Олександра. "Відмінно атакував до кінця лівий фланг, але не закрив нормально суперника, коли Астон Вілла забила свій гол", – інформує The Guardian, підкріплюючи слова 6 балами.

The Telegraph взагалі назвав українця найгіршим у складі "містян" з оцінкою 5. "Не найпереконливіша робота у цей вечір. Він мав вагомий вплив на гру, без сумнівів, але його передачі та кроси здебільшого були хаотичними", – пише відомий журналіст Джеймс Даккер.

Користувачів BBC Олександр чомусь зовсім не вразив. З низьким балом 5,43 він став третім найгіршим у Манчестер Сіті після Стоунза та Браво.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Манчестер Сіті Новини Спорту Олександр Зінченко Спорт
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