Англійські ЗМІ закликали "Вест Хем" зберегти Ярмоленка

Авторитетні англійські журналісти радять "Вест Хему" зберегти в своєму складі українського вінгера Андрія Ярмоленка.

На думку оглядачів видання Football.London, українець часто страждав від травм, але будучи в формі завжди демонстрував свій клас і приносив користь команді.

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"Він довгий час боровся з травмами і не зумів показати увесь свій клас. Але коли він грав, доводив на ділі, що здатний забивати і створювати моменти для партнерів. Тому Ярмоленка варто зберегти в команді", – зазначається у повідомленні.

У сезоні-2020/2021 головний тренер англійського футбольного клубу "Вест Хем" Девід Мойєс не бачить в "основі" своєї команди Ярмоленка.

Мойєс неодноразово повторював, що з наступного сезону спробує знизити середній вік футболістів своєї команди, щоб на полі одночасно перебувало досить "голодних" гравців, яким ще є що доводити.

Цього сезону на рахунку Ярмоленка 15 поєдинків, три забиті голи та одна результативна передача. Свій останній поєдинок Андрій провів ще 14-го грудня. Тоді він отримав травму та вибув на тривалий термін.

Наразі "Вест Хем" посідає 16 сходинку в турнірній таблиці внутрішньої першості.

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