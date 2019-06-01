Англійським клуб випустив унікальну форму до 40-ліття перемоги у Кубку чемпіонів
Англійський "Ноттінгем Форест" у 1979 році виграв Кубок чемпіонів. До цієї дати клуб випустив унікальну форму обмеженим тиражем.
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30 травня 1979 року "Ноттінгем Форест" обіграв шведський "Мальмо" у фіналі Кубка чемпіонів (згодом цей турнір стане Лігою чемпіонів). Єдиний гол на переповненому "Олімпіаштадіоні" в Мюнхені на 45-ій хвилині забив Тревор Френсіс.
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До цієї історичної дати "Ноттінгем Форест" випустив унікальну форму. На одній з її половин вписані імена усіх, хто причетний до тріумфу команди у 1979 році. При цьому кількість такої форми обмежена – випущено лише 1979 екземплярів. А коштує вона 70 фунтів.
Варто додати, що через рік – 28 травня 1980 року, "Ноттінгем Форест" ще раз виграв Кубок чемпіонів. Цього разу в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" команда обіграла німецький "Гамбург". Переможний гол забив Джон Робертсон.
1 червня 2019 року фінал Ліги чемпіонів теж відбудеться у Мадриді. Правда вже на іншому стадіоні – "Ванда Метрополітано". І його теж виграє англійська команда. Адже у фіналі зіграють "Тоттенхем" та "Ліверпуль". Онлайн-трансляція матчу, відео голів та огляд на сайті Спорт24.
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