Англійський "Евертон" презентував неймовірний дизайн нового стадіону: фото та відео

Англійський футбольний клуб "Евертон" представив дизайн нового стадіону команди. "Іриски" показали макет майбутньої споруди на своїй офіційній сторінці та в соціальних мережах.

"Евертон" має намір побудувати новий стадіон на півночі Ліверпуля. Стадіон буде називатися "Бремлі-Мур-Док". За відомостями Sky Sports, місткість арени повинна скласти від 52 до 62 тисяч місць.

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Вартість будівництва стадіону оцінюють у 500 мільйонів фунтів стерлінгів. У клубі вже заявили, що арена, яку збудують з цегли, сталі та скла, призведе до зростання економіки міста на 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Після публічних консультацій клуб планує подати заявку на планування до кінця цього року. Якщо затвердження буде надано у 2020 році, то трирічне будівництво буде завершено у 2023 або 2024 році.

Особливістю стадіону буде не тільки те, що він розташовуватиметься на набережній, а також стояча трибуна за одними з воріт.

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"Евертон" взяв приклад з домашнього стадіону "Боруссії" (Дортмунд) "Сігнал Ідуна Парк". Північна трибуна арени складається з місць, де потрібно стояти. Там збираються віддані фанати клубу.



Усі фото: twitter.com/Everton

Після того, як "Евертон" переїде на нову арену, колишній стадіон "ірисок" "Гудісон-Парк" буде знесено. На місці стадіону клуб хоче зробити простір для різних заходів.