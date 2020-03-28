Англійський клуб оштрафував футболіста за провокаційне фото в балаклаві

Півзахисник англійського "Сток Сіті" і збірної Ірландії Джеймс Макклін був покараний клубом за світлину, яку гравець виклав у своєму інстаграмі. Клуб офіційно повідомив про рішення позбавити футболіста двотижневої зарплати.

Футболіст запостив фото з дітьми у сторіс свого інстаграму. На фото гравець вдягнув на голову балаклаву та розповідає історію, яку слухають його діти.

​Читайте також Поліція затримала футболіста "Евертона": замість самоізоляції він їздив п'яним за кермом

Сьогоднішній шкільний урок – історія,

– написав футболіст.



Провокаційне фото футболіста

Частині вболівальників такий пост футболіста не сподобався. Клуб розкритикував цю сторіс футболіста і змусив гравця публічно вибачитись за таку світлину. Сам Макклін попросив пробачення і видалив свій профіль.

"Я не намагався когось образити, але тепер зрозумів, що все одно не уникнув цього. Хочу вибачитися за свої дії. Після бесіди з клубом я вирішив видалити свій профіль", – зізнався 30-річний ірландець.

Балаклава асоціюється у Великобританії з Ірландською республіканською армією (ІРА). Це повстанське угрупування минулого століття, метою якого була боротьба за повну незалежність Північної Ірландії.

Макклін відомий публічною відмовою одягати квітку маку на сорочку через події кривавої неділі в 1972 році. Тоді британські десантники розстріляли мирну ірландську демонстрацію в рідному місті Джеймса. Мак є символом всіх англійських військових, які загинули у військових конфліктах.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram