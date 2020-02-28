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Англійський "Ньюкасл" змінив свої традиції через епідемію коронавірусу

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"Ньюкасл" / nufc.co.uk

"Ньюкасл" запровадив на цьому тижні заборону на медичні консультації. Англійський клуб вирішив зменшити ризик захворювання на новий коронавірус у команді.

Як повідомляє Telegraph, "Ньюкасл Юнайтед" став першим клубом Прем'єр-ліги, який заборонив гравцям, тренерському штабу та персоналу клубу тиснути одне одному руки через побоювання поширення коронавірусу. 

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Теперішня ситуація не несе небезпеки для проведення поєдинків, але все може змінитись, якщо не будуть вжиті запобіжні заходи. У того, хто має хоч деякі симптоми грипу, радять трохи далі знаходитись від тренувального майданчика та стадіону "Ньюкасла", поки їх не огляне лікар, – повідомляють у клубі.

Як підсумував головний тренер "Ньюкасла" Стів Брюс: "У нас є традиція рукостискання, коли відбуваються якісь зустрічі. Однак, за порадою лікаря нам довелося припинити це. У нас чудовий лікар, він пояснить нам, що слід робити. Ми, як і всі, прив'язані до екранів телевізора, намагаємося зрозуміти, куди вірус піде далі. Будемо сподіватися, що гірше не стане".

Раніше коронавірус сколихнув футбольну Італію, в якій довелося скасувати деякі матчі 25 туру Серії А та суттєво обмежити присутність преси і вболівальників на стадіонах.

Перший випадок захворюванням коронавірусу у професійного футболіста був виявлений саме в Італії.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Коронавірус Covid-19 АПЛ Футбол
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