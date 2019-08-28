Англійський тренер трагічно помер після святкування перемоги своєї команди

Трагічний випадок стався після завершення матчу регіональної ліги, в якому "Сліфорд Рейнджерс" зустрічався з "Брігг Таун".

Головний тренер "Сліфорда" Джим Пейсі, святкуючи перемогу своєї команди, відчув себе погано та впав на газон, повідомляє Lincolnshirelive.

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Лікарі, які підбігли до керманича надати першу допомогу, так й не змогли його врятувати. Пейсі було 50 років.

"Ми всі спустошені. Хочемо передати нашу любов і співчуття його родині. Спочивай з миром Джим Пейсі, справжня легенда футбольного клубу "Сліфорд", – говориться в офіційній клубній заяві.

Спорт 24 писав, що у матчі чемпіонату Сербії між "Металацом" і "Бачкою" сталася масова бійка між футболістами обох команд через ганебний гол.