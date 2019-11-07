Англійського поліцейського звинуватили у вбивстві ексфутболіста "МанСіті" та "Астон Вілли"

Через три роки після смерті футболіста Діліана Аткінсона, до суду було передано справу про його вбивство. На лаві підсудних – два англійські поліцейські.

Діліан Аткінсон помер 15 серпня 2016 року у лікарні після зупинки серця. Як згодом було встановлено, до зупинки серця призвело використання електрошокера поліцейським, які приїхали вгамовувати Аткінсона. Поліцію ж викликали через те, що Діліан Аткінсон погрожував своєму літньому батькові.

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У колишнього футболіста були проблеми з нирками, що і дало ослаблення на серце. Після використання електрошокера він помер у реанімації через півтори години.

Одного з поліцейських, які приїхали на виклик, звинувачують у вбивстві. Іншого – у нанесенні тілесних ушкоджень. Їх імена не називають.

Діліан Аткінсон народився 21 березня 1968 року. Професійну кар'єру розпочав в "Іпсвічі". Згодом виступав в "Шеффілді" та "Реал Сосьєдаді". Найвище досягнення здобув, коли виступав за "Астон Віллу". Саме з цією командою вигравав Кубок Англійської ліги. Після цього в його кар'єрі були "Фенербахче", "Метц", "Манчестер Сіті", "Аль-Іттіхад", "Теджон Сітізен" та "Чонбук Хьонде Моторс". Закінчив кар'єру у 2001 році.