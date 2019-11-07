Англійського поліцейського звинуватили у вбивстві ексфутболіста "МанСіті" та "Астон Вілли"

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Діліан Аткінсон помер від зупинки серця
Діліан Аткінсон помер від зупинки серця

Через три роки після смерті футболіста Діліана Аткінсона, до суду було передано справу про його вбивство. На лаві підсудних – два англійські поліцейські.

Діліан Аткінсон помер 15 серпня 2016 року у лікарні після зупинки серця. Як згодом було встановлено, до зупинки серця призвело використання електрошокера поліцейським, які приїхали вгамовувати Аткінсона. Поліцію ж викликали через те, що Діліан Аткінсон погрожував своєму літньому батькові.

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У колишнього футболіста були проблеми з нирками, що і дало ослаблення на серце. Після використання електрошокера він помер у реанімації через півтори години.

Одного з поліцейських, які приїхали на виклик, звинувачують у вбивстві. Іншого – у нанесенні тілесних ушкоджень. Їх імена не називають.

Діліан Аткінсон народився 21 березня 1968 року. Професійну кар'єру розпочав в "Іпсвічі". Згодом виступав в "Шеффілді" та "Реал Сосьєдаді". Найвище досягнення здобув, коли виступав за "Астон Віллу". Саме з цією командою вигравав Кубок Англійської ліги. Після цього в його кар'єрі були "Фенербахче", "Метц", "Манчестер Сіті", "Аль-Іттіхад", "Теджон Сітізен" та "Чонбук Хьонде Моторс". Закінчив кар'єру у 2001 році.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті
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