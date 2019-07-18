Анна Музичук: Ми єдині сестри у світі за всю історію, яким вдавалось виграти чемпіонат світу

У третій частині інтерв'ю читайте про участь в модельному показі, ставлення до вишиванки, відвідини "Реалу" та "Барселони" і чому Марії Музичук немає в соцмережах.

Перша частина інтерв’ю про прихід у шахи, танці та малювання, найяскравіші перемоги та болючі поразки, допінг в шахах, підготовку до турнірів та свою мрію – за посиланням.

Друга частина інтерв’ю про те чому шахи це спорт, як вплинула поява комп’ютера на розвиток шахів, кого підтримувала під час президентської кампанії, пропозиції долучитись до політичних партій, ставлення до спортсменів у політиці, виступи в Росії та відмову їхати в Саудівську Аравію – за посиланням.

Читайте також: Друге місце в такій компанії – теж непогано, – шахістка Анна Музичук про Турнір претенденток

Як з’явилась ідея з книгою "Це зробила вона", в якій є розповідь про Вас та Марічку?

Книга про 50 успішних українських жінок, які зуміли досягнути високих результатів, зробити значні внески в науку, культуру, економіку, громадське життя, – Спорт24.)

Це було декілька років тому. Надійшла пропозиція, щоб одна зі статей була про мене і сестру. Було приємно, що люди нас знають і цінують наші здобутки.

Плануєте свою книгу написати?

Задумувалась над цим питанням. Є шанси, що вона вийде. Розумію, що написання книги займе багато часу, мінімум декілька місяців. Тема цікава: розказати щось про себе, є чим поділитись, але зараз не маю змоги цим займатись.

Ви брали участь у показі вишиванок під час "ВишиванкаDAY". Як Вам такий досвід?

Супер! Дуже дякую Юлії Магдич за запрошення. Це було зовсім не очікувано. За декілька днів до події Юлія написала чи ми з сестрою не хотіли б взяти участь у показі до Дня вишиванки. Марічка не могла, бо була на змаганнях. А мені стало цікаво і я погодилась.

До цього разу ніколи не брала участь у показах. Але я така людина, що до всього ставлюсь відповідально. У наступну ж секунду заходжу в Інтернет, починаю вивчати інформацію, дивитись все, що стосується виходу, поведінки.

Показ пройшов дуже красиво, в ньому взяли участь багато відомих людей. Хочу сказати, що в Юлії унікальні вироби з натуральних тканин, надзвичайно красиві й приємні до тіла. Напередодні торішньої Всесвітньої шахової Олімпіади Юлія створила спеціальні моделі для жіночої збірної України. Це були неймовірні плаття, ми точно були найкрасивішою командою Олімпіади.

Про кар'єру моделі ніколи не думали?

Якщо об’єктивно, то мені банально росту не вистачає. Але в глобальному плані кар’єра моделі – це серйозна справа, яка потребує щоденної праці. Зараз мені вже, напевно, запізно про це думати. Та й ніколи не було потягу стати моделлю. Скоріш за все, мені б це не підійшло, але ніколи точно не знаєш, поки не спробуєш.

Ви й косметикою не користуєтесь?

Не дуже люблю малюватись. Можу тільки трішки на якусь церемонію. Якщо виходжу на вулицю, то у 95% випадків без косметики. Образ, який мені зробили на "ВишиванкаDAY" мені сподобався, особливо зачіска. Але було занадто багато "штукатурки" на обличчі.

У час, коли я виступала на показі, Марічка була на шаховому змаганні. Розповідала, що всі були дуже вражені, побачивши мої фото в Інтернеті. Постійно запитували про моє волосся і мейкап. На деякий час всі забули про змагання, учасники обговорювали винятково мій образ.

Чи готові до знімання для журналів, в тому числі чоловічих?

Мені не надходили пропозиції зніматись у відвертих фотосесіях для журналів. Для мене важливо який контекст журналу, що за фотосесія та, яка її мета. Що стосується відвертої фотосесії, то залежно наскільки. Але скоріше відповідь "НІ", ніж "ТАК".

Чим для Вас є вишиванка?

Це один із символів українського народу. Я українка і для мене важливо щоб наші традиції поширювались, зберігались і передавались. Як на мене, то вишиванка – це дуже красиво. Не перший раз виходжу на заходи у вишиванці. У 2015 році на командному чемпіонаті світу ми всі вийшли у вишитих футболках на церемонію відкриття. Такі символи згуртовують команду. До речі, останнім часом на вулицях Львова все частіше можна помітити людей у вишиванках.

Як часто Вас запрошують на зустрічі в школі чи мотиваційні витупи? І чи завжди погоджуєтесь?

Стараюсь погоджуватись, особливо коли подобається ідея. Проте фізично немає можливості відвідувати всі заходи. В "Еколенді" десь пів року чекали, коли в мене звільниться час і вдасться прийти. Але мені сподобалась ця зустріч, було багато учнів. Не знала, що у Львові є така крута школа. Здивувало, що за словами Андрія Хомицького, який веде в школі шаховий гурток, шахи – друга за чисельністю секція після футболу.

Як Вам досвід виступу на TEDxAmposta (Іспанія)?

Перед власним виступом я знала що таке TED і яка суть проекту, прослуховувала виступи інших відомих людей. Але не знала всіх нюансів. Після моєї згоди, мені надіслали приблизно 100 сторінок з рекомендаціями як треба складати текст, потім цей текст надсилаєш до організаторів, його проглядають, затверджують, перед виступом ще приходиш на репетицію. Не можна просто так вийти й виступити. Було непросто, серйозно готувалась, тим більше, що мій виступ був англійською мовою. Але він вийшов таким, яким я його відчуваю. Це була моя історія.

Ви відвідували "Реал" та "Барселону", а футболом взагалі цікавитесь?

Цікавлюсь багатьма видами спорту. Вболівала за наших спортсменів на Європейських іграх. В Інстаграмі слідкую за багатьма – Світоліною, Білодід, Левченко, Беленюком, Харлан, Різатдіновою, Верняєвим, Усиком, Ломаченком, можливо когось пропустила.

Запрошення у "Реал" надійшло неочікувано. Одного разу була в Іспанії, пропагуючи шахи (різні лекції, сеанси одночасної гри), а також в той час багато газет, журналів і телебачення зацікавились моїм вчинком з відмовою від участі в чемпіонаті світу в Саудівській Аравії. В одному з таких інтерв’ю я розповіла, що планую відвідати матч "Реалу" і була б рада зустрітись з гравцями. Ця інформація дійшла до керівництва клубу й після цього вони запросили мене на зустріч.

Мені дуже сподобалось у клубі. Організація та менеджмент там на надзвичайно високому рівні, але одночасно все дуже людяно. Гравці відчувають себе зірками, проте немає зверхності. Маю фото з президентом клубу Флорентіно Пересом і багатьма гравцями. На згадку подарувала клубу шахову дошку з підписом.

Через деякий час була в Барселоні й там отримала запрошення відвідати один з матчів "Барси". Була дуже здивована, спочатку навіть подумала, що можливо це пранк, оскільки відомо, що між "Реалом" і "Барселоною" велика конкуренція. У "Барселоні" все було трішки менш пафосно. Але вдячна обом клубам за запрошення і можливість зустрітись з найкращими футболістами планети.

Найкраща команда 2018 року серед неолімпійських видів спорту. Наскільки важливе таке визнання для шахісток?

Важливо, тому що шахи на жаль не наділені великою увагою. До шахів часто відносяться як до другорядного виду спорту. Вважаю, це несправедливим, оскільки українські шахісти мають видатні досягнення, виграли всі найвищі титули, як в командних, так і в особистих змаганнях. Збірна України практично постійно повертається з медалями, але про це згадують не часто.

Читайте також: Анна Музичук посіла друге місце на турнірі претенденток у Росії

Наприклад, минулого року жіноча збірна України зайняла 2 місце на Всесвітній шаховій Олімпіаді (були за крок до золота). Але після прибуття до Києва нас зустріли тільки віце-президент Федерації шахів України Павло Куфтирєв і дизайнер Юлія Магдич, яка до турніру пошила всій збірній дуже красиві сукні. У таких випадках складається враження, що насправді ці досягнення мало кому потрібні. Але приємно, що багато людей стежило за змаганнями й вболівали, приходило багато особистих повідомлень. Дуже вдячна всім за щиру підтримку.

Чи потрібно українським спортсменам більше розкручувати особистий бренд щоб залучати спонсорів?

Знаю, що в Україні є проблема зі спонсорством спорту загалом. Усе це через недосконале законодавство й багато хто порушує це питання. Дуже потрібен закон про меценатство. Спортсмени повинні показувати високі результати, а менеджери – шукати фінансування. Це напрямок, який потрібно розвивати.

10 ДИВНИХ ЗАПИТАНЬ ДО АННИ МУЗИЧУК

Ви стриянка чи львів’янка?

Народилась у Львові (що б там не вказували різні джерела). Потім батьки переїхали до Стрия. У Стрию закінчила гімназію, а далі вступила до Львівського державного університету фізичної культури. З 22 років проживаю у Львові. І для мене саме Львів – особливе місто, дуже його люблю. Була у багатьох містах світу, але завжди тягне до Львова. Коли у Львові приземляється літак, то відчуваю емоційне піднесення, радість, що я вдома.

У Вас багато постів англійською мовою. Чому?

У мене багато фоловерів з різних країн світу. Коли пишу українською, то це зрозуміло тільки українським читачам. Якщо ж пишу англійською, то зрозуміло й іноземцям, і багатьом українцям. У результаті вирішила, що загальні пости пишу англійською, а те, що стосується України й цікавить українців – українською.

Зі скількома суперниками грали одночасно?

Навіть не знаю. Як правило в сеансі одночасної гри беруть участь 20-30 людей щоб не було довго і нудно. Але буває, що якщо хтось закінчив, то підсідає інша людина. Тому десь до 50 осіб.

Який у Вас IQ?

Давним-давно проходила певні онлайн тести. Згідно з кінцевими результатами мій рівень був вище середнього, але не думаю, що ці тести є об’єктивним показником інтелектуального рівня.

Сім медалей ЧС (4 золота, 1 срібло, 2 бронзи) на двох це багато чи мало?

Не мені судити. Але вважаю, що ми з сестрою зробили серйозний внесок у шахову історію. Пишаюсь нашими здобутками. Більш того, це тільки 7 медалей з особистих чемпіонатів світу серед жінок, не враховуючи командних і юнацьких змагань. Є не дуже відомий факт, але на цей момент ми з сестрою єдині сестри у світі за всю історію, яким обом вдавалось виграти чемпіонат світу серед жінок.

Ви популярніша за кордоном, ніж в Україні?

Ні, навпаки. Значно частіше мене впізнають в Україні. За кордоном тільки шахові фанати.

Хто кращий Роналду чи Мессі?

Важке питання. Захоплююсь обома.

Що любите готувати?

Сестра дуже любить Брауні. Тому коли вона приїжджає зі змагань деколи готую для неї тортик. Марічка дуже любить солодке, хоча по її фігурі цього не скажеш. А загалом куховарити мені подобається. Не скажу, що великий кулінар, але в основному ми харчуємось вдома, готуємо разом.

Скільки у Вас вдома картин з Вами?

Тільки одна. Це подарунок Марічки на день народження.

Чому Марії Музичук немає у соцмережах?

Цікаве питання. На цей час Марічці не хочеться виставляти своє життя на показ, постити в соцмережах. Можливо, згодом ситуація зміниться, а наразі час від часу приходиться писати, щоб видаляли фейкові акаунти.