Анна Музичук посіла друге місце на турнірі претенденток у Росії

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Анна Музичук
Анна Музичук / twitter.com/fide_chess

В Казані завершився турнір претенденток на матч за звання чемпіона світу серед жінок з шахів.

В заключному 14 турі Анна Музичук білими фігурами зіграла внічию з росіянкою Олександрою Костенюк і посіла підсумкове 2 місце з 8 очками з 14-ти.

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Її сестра Марія Музичук теж білим завдала єдиної поразки росіянці Олександрі Горячкіній і поділила 5-6 місця, набравши 6,5 очок.

Переможниця змагань визначилася достроково, за два тури до фінішу. Поміж трьох своїх землячок найкомфортніше почувалася росіянка Олександра Горячкіна. Вона набрала 9,5 очок.

Горячкіна отримала можливість зустрітися з діючою чемпіонкою світу Цзюй Веньцзюнь. Призовий фонд чемпіонського матчу з китаянкою – 500 тисяч євро.

Підсумкова таблиця турніру претенденток 2019 року:

1. Олександра Горячкіна (Росія, 2522) – 9,5;
2. Анна Музичук (Україна, 2539) – 8;
3. Тань Джуньї (Китай, 2513) – 7;
4. Катерина Лагно (Росія, 2554) – 7;
5. Марія Музичук (Україна, 2563) – 6,5;
6. Нана Дзагнідзе (Грузія, 2510)– 6,5;
7. Олександра Костенюк (Росія, 2546) – 6;
8. Валентина Гуніна (Росія, 2506) – 5,5.

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Теги: Спорт Шахи Марія Музичук Анна Музичук
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