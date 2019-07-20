Анна Музичук пояснила, чому шахи це спорт: партії можуть тривати до 7 годин

Українська спортсменка Анна Музичук переконує, що шахи – це спорт. Дворазова чемпіонка світу серед жінок з блискавичних шахів та чемпіонка світу зі швидких шахів розповіла, що деякі партії тривають до 7 годин.

За словами Музичук, багато людей вважають, що спорт пов’язаний винятково з фізичними навантаженнями. Вона переконує, що шахісти фізично також підготовлені.

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"Я вважаю, що шахи це спорт. І вже пройшло близько 20 років з того часу, як Міжнародний Олімпійський Комітет визнав шахи офіційним видом спорту. Це боротьба двох людей в різних аспектах: розумовому, фізичному, психологічному. І ця боротьба досить жорстока. Кожен хоче виграти, бути першим. Проте, багато людей вважають, що спорт пов’язаний винятково з фізичним навантаженням. Дивлячись на шахістів, ставлять питання: ви не бігаєте, не пливете... Просто сидите і граєте партію, що ж тут спортивного?

Якщо дивитись на загальну картинку, то і я можу з ними погодитись. Але насправді й у фізичному плані шахісти дуже добре підготовлені. Крім безпосередньо шахового тренування додатково шахісти займаються і фізичним розвитком. Взагалі будь-який вид спорту характеризується наявністю однієї або декількох з 5 відомих фізичних якостей, а саме: швидкості, спритності, гнучкості, сили чи витривалості. І по витривалості ми точно дамо фору багатьом "стандартним спортсменам". Шахові партії можуть тривати до 7 годин, а весь турнір триває близько 2 тижнів. Неможливо не підтримувати фізичну форму й при цьому бути здатним ефективно розумово працювати протягом такого довгого періоду.

Щодо мене, то я віддаю перевагу рухливим видам спорту. Наприклад, в Інстаграм в мене є фото, де займаюсь йогою, але насправді йогу дуже рідко практикувала. Відвідала всього лиш декілька занять. Натомість люблю бігати, ігрові види спорту, настільний теніс. У залі часто відвідую групові заняття, щоб веселіше було. Деколи дивишся на інших і коли важко, то це мотивує.

Більш того, в шахах дуже високе нервове напруження. Недавно під час одних змагань у чоловіків заміряли пульс. У деяких людей він був під 180 ударів на хвилину. Ніхто не скаже, що ми сидимо і переносимо таке навантаження. До того ж все тримаємо в собі, та ще й намагаємось приховати емоції, щоб не видати супернику свої наміри. Наприклад, спортсмени в інших видах спорту, скажімо в тенісі, мають можливість крикнути, вивільнити емоцію, а ми – ні", – розповіла Музичук в інтерв'ю Спорт24.

Анна Музичук розповіла про прихід у шахи, танці та малювання, найяскравіші перемоги та болючі поразки, допінг в шахах, підготовку до турнірів та свою мрію. Про все це читайте – за посиланням.