Анна Музичук стала віцечемпіонкою світу з шахів

Титулована українська шахіста Анна Музичук стала віцечемпіонкою світу з бліцу. Україна посіла друге місце на світовій першості у Москві (Росія).

Перемогу на чемпіонаті світу здобула ексукраїнка Катерина Лагно. Вона захистила титул чемпіонки світу, який здобула торік.

Читайте також: Титулований шахіст більше не гратиме за збірну України

Уродженка Львова, яка виступає під прапором Росії, випередила Музичук на пів бала. Третє місце здобула Тань Чжун'ї з Китаю. Вона програла 29-річний Музичук 0,5 бала.

Усього на турнірі виступило дев'ятеро представниць України.

Результати чемпіонату світу

1. Катерина Лагно (Росія)

2. Анна Музичук (Україна)

3. Тань Чжун'ї (Китай)

...

18. Наталя Жукова (Україна)

21. Анна Ушеніна (Україна)

22. Наталя Букса (Україна)

36. Марія Музичук (Україна)

43. Юлія Осьмак (Україна)

48. Інна Гапоненко (Україна)

75. Євгенія Долуханова (Україна)

82. Барчук Ірина (Україна)