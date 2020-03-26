Анна Різатдінова показала, як займається спортом із сином – миле відео
Українська гімнастка Анна Різатдінова активно веде соцмережі та ділиться з вболівальниками тренуваннями, майстер-класами та особистим життя. Гімнастка має маленького сина Романа та вже з дитинства прищеплює йому любов до спорту.
Українська гімнастка із користю проводить час у карантині. Сімейним тренуванням Анна Різатдінова поділилась у своєму інстаграмі.
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Це вже не перше відео із тренування Анни разом із сином, яким вона ділиться із вболівальниками у своїх соцмережах.
У ролику вона робить вправи на різні групи м'язів, зокрема качає прес, стоїть у планці, демонструє розтяжку. Син дивлячись на маму старанно намагається повторювати за нею рухи.
У профілі гімнастки видно, що Анна знаходиться у чудовій спортивній формі.
Зазначимо, що Анна Різатдінова є обличчям спортивного бренду одягу Under Armour. У лютого 2020 року українка Анна Різатдінова відкрила власну тренувальну студію з художньої гімнастики.
Досягнення Анни Різатдінової
- Чемпіонка та призерка Всесвітніх ігор та Універсіади, а також двічі срібна призерка Європейських ігор, призерка інших різних міжнародних змагань.
- Чемпіонка світу із вправ з обручем (2013), також на чемпіонаті світу Анна двічі здобувала срібні нагороди та дев'ять разів ставала на третю сходинку п'єдесталу.
- Триразова срібна призерка та чотириразова бронзова призерка чемпіонатів Європи.
- У 2015 році у Будапешті (Угорщина) перемогла у серії Кубка світу з художньої гімнастики у вправі зі стрічкою. Також на цій серії здобула і срібло у вправі з булавами. Цілу скарбничку нагород Анна Різатдінова завоювала на серії Кубка світу у Софії (Болгарія) – п'ять бронзових медалей.
- Зараз Анна дає майстер-класи по усьому світу для молодих гімнасток.
- Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві.
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