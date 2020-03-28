Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)
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Підтримувати себе в формі можна і в домашніх умовах. Це чудово демонструє українська гімнастка Анна Різатдінова.
На своїй сторінці в соцмережах Анна Різатдінова розпочала челендж, який триватиме 10 днів. Кожного дня вона буде публікувати відео однієї вправи, яку треба виконувати. Після 10 вправи, за словами гімнастки, можна буде покращити свою розтяжку та сісти на шпагат.
До слова Дарія Білодід показала, як займається вдома для підтримки ідеальної форми: відео
Анна Різатдінова вже виклала першу вправу під тегом #UaChallengeByAnna.
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