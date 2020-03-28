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Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)

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Анна Різатдінова / instagram.com/Anna_rizatdinova

Підтримувати себе в формі можна і в домашніх умовах. Це чудово демонструє українська гімнастка Анна Різатдінова.

На своїй сторінці в соцмережах Анна Різатдінова розпочала челендж, який триватиме 10 днів. Кожного дня вона буде публікувати відео однієї вправи, яку треба виконувати. Після 10 вправи, за словами гімнастки, можна буде покращити свою розтяжку та сісти на шпагат.

До слова Дарія Білодід показала, як займається вдома для підтримки ідеальної форми: відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, наконец настало ваше время радовать и удивлять меня своими шпагатами Я совместно с @underarmourukraineofficial подготовили для вас челендж, благодаря которому вы улучшите свою растяжку и сядете на шпагат. Вас ждёт 10 упражнений от меня, первое опубликую уже завтра! А пока ознакомьтесь с условиями челенджа: 1. Каждый день выставляй сторис с отметкой моего профиля и @underarmourukraineofficial во время выполнения упражнения 2. После десятого упражнения опубликуй коллаж со своим шпагатом ДО и ПОСЛЕ, не забудь отметить нас и написать хештег #UAChallengeByAnna 3. Три комплекта рюкзак+кепка ждут тех, у кого будет лучший прогресс по шпагату. Дополнительно два рюкзака и пять кепок подарим самым активным участникам, которые выполнят все условия. Результаты 8.04. Первое упражнение уже завтра

Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Анна Різатдінова вже виклала першу вправу під тегом #UaChallengeByAnna.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Анна Різатдінова Спорт
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