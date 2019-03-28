Антигерой матчу Люксембургу – Україна натуралізований неправильно

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Жерсон Родрігеш у матчі проти збірної України
Жерсон Родрігеш у матчі проти збірної України / GETTY IMAGES

Збірна Україна може також вимагати технічну поразку для Люксембургу, оскільки їх гравець, швидше за все, був натуралізований неправильно.

Йдеться про Жерсона Родрігеша, який став героєм матчу з Литвою та антигероєм з Україною. Саме на його рахунку автогол у протистоянні з українцями.

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Родрігеш – етнічний португалець, уродженець міста Прагал. Люксембурзьких родичів у нього немає. Виховувався Жерсон у французькому "Метці", до Великого Герцогства перебрався у 2013 році.

Однак із серпня 2017-го він виступає за межами країни, що надала йому друге громадянство. Початок сезону-2017/18 Родрігеш відіграв за голландський "Телстар", наступний рік провів у молдавському "Шерифі", а минулої зими підписав контракт з японським клубом "Джубіло Івата".

Португальське видання Mais Futebol, яке засумнівалося у легітимності натуралізації Жуніора Мораеса посилалося на те, що  була порушена Стаття 7 статуту ФІФА "отримання нового громадянства"

Відповідна стаття говорить:

Будь-який гравець, який отримав нове громадянство і не грав за національну команду, має можливість виступати за нову збірну тільки якщо виконується одна з наступних умов:

1) Він народився на території відповідної асоціації;

2) Його біологічна мати або біологічний батько народилися на території відповідної асоціації;

3) Його бабуся чи дідусь народилися на території відповідної асоціації;

4) Він жив безперервно мінімум п'ять років після досягнення 18-річчя на території відповідної асоціації.

Перші три пункти Родрігеш не виконав. Щодо четвертого – питання відкрите, оскільки громадянство Люксембургу можна отримати, проживши там сім років. У деяких випадках достатньо до п'яти. Родрігеш грав у Люксембурзі з 2013 до 2017 року – тільки чотири роки.

Як відомо, Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія.

Протест був поданий до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА, йдеться на сайті організації. Саме на одному найближчих засідань й буде розглянуто це питання. Однак його дата поки невідома.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Євро-2020 Збірна України з футболу
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