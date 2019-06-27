Антиросійські протести у Грузії: чи будуть після цього клуби обох країн грати один проти одного

Після початку анексії Криму та війни на Донбасі, УЄФА розводить українські та російські футбольні клуби. У 2008 році Росія захопила 20% території Грузії. Але клуби обох країн продовжать офіційно грати один проти одного.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не буде розводити російські та грузинські команди при жеребкуванні у кваліфікаційних раундах та на групових етапах Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Про це йдеться в заяві прес-служби УЄФА.

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"Згідно з рішенням виконавчого комітету УЄФА від 2014 року, команди з Грузії та Росії можуть знову зіграти матч проти один одного. Зміна цього рішення не планується", – йдеться в заяві.

22 червня о 19-му турі чемпіонату Грузії гравці клубів "Торпедо" (Кутаїсі), "Локомотив" (Тбілісі) і "Руставі" вийшли на передматчеве тренування у футболках з написами, про те, що Росія окупувала частину території Грузії. До них приєдналися і гравці полтавської "Ворскли".

До слова: У Росії істерика, адже УЄФА не каратиме грузинських гравців за акцію проти РФ

Чому в Грузії відбулися антиросійські протести?Грузинів обурила поведінка депутата Держдуми РФ від Комуністичної партії Сергія Гаврилова, який 20 червня сів на місце спікера грузинського парламенту і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я російською мовою.



Спочатку мітингувальники вимагали від росіян вибачень, однак згодом стали наполягати на відставці очільника парламенту Іраклія Кобахідзе (він виконав вимогу), очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.



Під час сутичок протестувальників з поліцією постраждали близько 240 осіб, серед яких – журналісти та 80 правоохоронців



Зазначимо, що у Грузії з Росією – давній конфлікт щодо територій Абхазії та Південної Осетії.

У наступному сезоні Ліги чемпіонів від Росії зіграють санкт-петербурзький "Зеніт" і московський "Локомотив", що пробилися в груповий етап, а також "Краснодар", який почне турнір з третього кваліфікаційного раунду. Грузію в найпрестижнішому єврокубковому турнірі представлятиме "Сабуртало" (перший кваліфікаційний раунд). У сезоні-2019/20 Ліги Європи від Росії виступатимуть московські ЦСКА (груповий етап) і "Спартак" (третій кваліфікаційний раунд), а також тульський "Арсенал" (другий кваліфікаційний раунд). Грузію в Лізі Європи будуть представляти "Торпедо" (Кутаїсі), "Динамо" (Тбілісі) і "Чихурі", все три команди почнуть турнір з першого кваліфікаційного раунду.

До слова: Відбулося жеребкування попереднього раунду Ліги Європи

Як часто УЄФА розводить клуби з різних країн?В УЄФА розводять не лише клуби з України та Росії. Так, один проти одного не грають команди з Азербайджану та Вірменії через конфлікт в Нагорному Карабасі. Саме через це півзахисник лондонського "Арсеналу" вірменин Генрік Мхітарян не зіграв у фіналі Ліги Європи у столиці Азербайджану Баку.



Між собою не можуть зіграти й команди з Сербії та Боснії і Герцеговини проти клубів з Косово через територіальні суперечки. При цьому Україна теж не визнала незалежність Косово, але українські та косовські клуби не розводять при жеребкуванні. Хоча збірна України проти Косово грала на нейтральній території.



Також УЄФА розводить клуби з Іспанії та Гібралтару.



Однак це правило не буде діяти у фінальній стадії, де ці клуби можуть зіграти один проти одного.