АПЛ отримала дозвіл відновити сезон

Британський уряд опублікував план виходу з карантину. План передбачає дозвіл на відновлення футбольних матчів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) без глядачів.

Як повідомляє BBC, британський уряд 11 травня опублікував важливий документ, у якому є чіткий план виходу Англії з карантину.

До речі Бундесліга офіційно оголосила про відновлення сезону: дата матчів

Другий етап цього плану передбачає дозвіл на проведення культурних та спортивних заходів без глядачів вже з 1 червня.

Спортивні заходи в Англії проводитимуться без глядачів. Це запобіжний захід, щоб уникнути повторного зростання кількості інфікованих COVID-19.

Станом на 11 травня у Британії підтверджено 224 326 випадків зараження COVID-19, 34 140 осіб померло.

АПЛ може відновитися 12 червня. Однак клуби досі дискутують щодо місця проведення матчів. Поєдинки можуть проводитися на нейтральних полях.

Невдовзі представники усіх клубів АПЛ зберуться для обговорення чітких дій, які стосуються поновлення сезону.

Прем'єр-ліга пішла на вимушену паузу на початку березня. Лідером чемпіонату є "Ліверпуль". Щоб завершити сезон залишилося зіграти 9-10 турів.

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