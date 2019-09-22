АПЛ назвала Ярмоленка найкращим гравцем матчу проти МЮ, в українця найвища оцінка

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / IconSport

Українець Андрій Ярмоленко провів відмінний матч за "Вест Хем" у чемпіонаті Англії. В рамках шостого туру АПЛ лондонці протистояли "Манчестер Юнайтед".

Портал WhoScored дав грі Андрія Ярмоленко в поєдинку з МЮ оцінку 8.0. Більшої оцінки немає ні в кого, але стільки ж в Аарона Крессуелла.

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29-річний українець за 89 проведених хвилин на полі завдав 3 удари у ствір, один з яких виявився голом. Також футболіст зробив 51 торкання м'яча, віддав 32 точні з 38 передач (84%), виграв одну верхову дуель та один раз втратив м'яч.


Скріншот з порталу WhoScored

"Вест Хем" з допомогою Ярмоленка несподівано переміг "Манчестер Юнайтед".

Окрім того, Англійська прем'єр-ліги визначила кращого гравця матчу. Нагорода Кing of the match дісталася Ярмоленку.


Фото: premierleague.com

Ярмоленко у новому сезоні забив два голи за "Вест Хем" у п'яти матчах. Наступну гру "молотобійці" проведуть 25 вересня у Кубку Англійської ліги проти "Оксфорд Юнайтед".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Вест Хем Манчестер Юнайтед Андрій Ярмоленко
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