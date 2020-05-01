АПЛ розширять і проводитимуть матчі без глядачів : нові деталі відновлення сезону

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) з наступного сезону може бути розширена до 23 клубів. Матчі в Англії відбуватимуться без вболівальників до кінця 2020 року.

Асоціація професійних футболістів (PFA), Чемпіоншип Англійської футбольної ліги (EFL) та клуби 29 квітня провели онлайн-зустріч. BBC опублікувало деталі розмови футболіста "Брістоля" Алекса Родмана з партнером по команді.

Родман – представник Асоціації професійних футболістів і був присутній на онлайн-зустрічі.

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Повідомляється, що фанати не зможуть відвідувати матчі до січня 2021 року. Також існує ймовірність розширення Прем'єр-ліги до 23 команд на наступний сезон.

Варіант розширення АПЛ розглядається на випадок дострокового завершення чемпіонату.

Таким чином, з Прем'єр-ліги не вилетять 3 найгірші команди. Натомість з Чемпіоншипу в АПЛ "зайдуть" три найкращих клуби.

Повідомляється, що EFL не прийматиме жодних рішень щодо відновлення сезону без узгодження з урядом.

Якщо сезон буде завершений достроково, то позиції клубів будуть визначені за спортивним принципом. "Ліверпуль" стане чемпіоном.

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Водночас The Telegraph повідомляє про причини, чому сезоне не буде дограно.

Зокрема, щоб дограти матчі сезону-2019/20 потрібно провести близько 66 тисяч тестів на коронавірус. В Англійській футбольній лізі побоюються, що суспільство не зрозуміє таких заходів.

Окрім того, контракти близько 800 гравців англійських клубів закінчуються 30 червня. Попри те, що ФІФА рекомендує продовжувати угоди до кінця нинішнього сезону, багато клубів не хочуть цього робити, тому що сумніваються, що зможуть платити цим футболістам зарплати.

За даними The Telegraph, деякі футболісти і клуби АПЛ виступають проти відновлення сезону 8 червня. Ряд гравців як і раніше побоюються за себе і здоров'я своїх сімей через загрозу зараження COVID-19.

У Британії станом на 1 травня підтверджено понад 170 тисяч випадків зараження, 26 771 особа померла.

Керівники декількох клубів не згодні проводити матчі на нейтральних полях.

Також клуби побоюються судових позовів з боку футболістів в разі їх зараження коронавірусом після відновлення сезону.

Крім того, не всі клуби підтримують розроблений лігою тренувальний протокол.

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