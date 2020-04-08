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АПЛ спростувала чутки про достроковое завершення сезону – коли дограють чемпіонат

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АПЛ / Getty Images

Англійська Прем'єр-ліга спростувала чутки про дострокове завершення сезону.

Про це повідомила прессекретар ліги, передає The Independent.

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Раніше спортивний директор "Удінезе" П'єрпаоло Маріно повідомив про те, що в Англії збираються достроково завершити сезон. Маріно має зв'язки з власником "Удінезе" і "Вотфорда" Джампаоло Поццо.

АПЛ буде чекати слушного моменту, щоб відновити сезон, коли коронавірус перестане бути небезпечним у Великобританії.

До цього в Daily Mail порахували, скільки можуть втратити клуби АПЛ через пандемію коронавірусу. Серед лідерів – дві команди з Манчестера, а також "Ліверпуль".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Футбол Спорт АПЛ
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