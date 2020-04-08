АПЛ спростувала чутки про достроковое завершення сезону – коли дограють чемпіонат
Англійська Прем'єр-ліга спростувала чутки про дострокове завершення сезону.
Про це повідомила прессекретар ліги, передає The Independent.
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Раніше спортивний директор "Удінезе" П'єрпаоло Маріно повідомив про те, що в Англії збираються достроково завершити сезон. Маріно має зв'язки з власником "Удінезе" і "Вотфорда" Джампаоло Поццо.
АПЛ буде чекати слушного моменту, щоб відновити сезон, коли коронавірус перестане бути небезпечним у Великобританії.
До цього в Daily Mail порахували, скільки можуть втратити клуби АПЛ через пандемію коронавірусу. Серед лідерів – дві команди з Манчестера, а також "Ліверпуль".
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