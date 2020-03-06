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АПЛ ввела жорсткі заходи у зв'язку з коронавірусом

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В АПЛ заборонили рукостискання перед матчами / АР

Керівництво АПЛ починає активні дії по боротьбі з розповсюдженням коронавіруса.

Офіційний сайт турніру повідомляє про скасування традиційного рукостискання перед, під час і після матчів між гравцями та офіційними особами.

До слова: В Україні скасовано перші змагання через коронавірус

Таким чином, футболісти будуть вибудовуватися в лінію під час звучання гімну АПЛ, після чого гравці приймаючої сторони пройдуть повз суперників, але не будуть тиснути їм руки.

Вступить в силу це правило з наступного туру, але невідомо, коли гравці знову зможуть обмінюватися рукостисканнями.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 5 березня на коронавірус захворіло понад 95 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3200 людей, одужали – понад 50 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Коронавірус Covid-19 Футбол АПЛ
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