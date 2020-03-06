АПЛ ввела жорсткі заходи у зв'язку з коронавірусом

Керівництво АПЛ починає активні дії по боротьбі з розповсюдженням коронавіруса.

Офіційний сайт турніру повідомляє про скасування традиційного рукостискання перед, під час і після матчів між гравцями та офіційними особами.

До слова: В Україні скасовано перші змагання через коронавірус

Таким чином, футболісти будуть вибудовуватися в лінію під час звучання гімну АПЛ, після чого гравці приймаючої сторони пройдуть повз суперників, але не будуть тиснути їм руки.

Вступить в силу це правило з наступного туру, але невідомо, коли гравці знову зможуть обмінюватися рукостисканнями.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 5 березня на коронавірус захворіло понад 95 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3200 людей, одужали – понад 50 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу