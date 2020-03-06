АПЛ ввела жорсткі заходи у зв'язку з коронавірусом
Керівництво АПЛ починає активні дії по боротьбі з розповсюдженням коронавіруса.
Офіційний сайт турніру повідомляє про скасування традиційного рукостискання перед, під час і після матчів між гравцями та офіційними особами.
До слова: В Україні скасовано перші змагання через коронавірус
Таким чином, футболісти будуть вибудовуватися в лінію під час звучання гімну АПЛ, після чого гравці приймаючої сторони пройдуть повз суперників, але не будуть тиснути їм руки.
Вступить в силу це правило з наступного туру, але невідомо, коли гравці знову зможуть обмінюватися рукостисканнями.
Коронавірус Covid-19: коротко
- Станом на 5 березня на коронавірус захворіло понад 95 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
- Померли від хвороби понад 3200 людей, одужали – понад 50 000 осіб.
- Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
- Станом на 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу Covid-19.
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
- МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.
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