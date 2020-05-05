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АПЛ зменшить час футбольних матчів: деталі сенсаційного рішення

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АПЛ зменшить час футбольних матчів
АПЛ зменшить час футбольних матчів / facebook.com/mancity

В Англії продовжують точитися дискусії щодо відновлення сезону Прем'єр-ліги. Клуби АПЛ розглядали варіант зі скороченням часу матчу.

Про це розповів глава Асоціації професійних футболістів Англії (PFA) Гордон Тейлор, інформує BBC.

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Потрібно почекати, там побачимо. Я говорю про протокол, який повинен бути представлений незабаром, і про майбутнє. Ми не можемо передбачити майбутнє, але ми можемо пропонувати ідеї. Більше замін, тайми менше, аніж 45 хвилин, нейтральні стадіони. Дуже багато ідей,
– заявив Тейлор.

Він переконаний, що АПЛ потрібно розглянути всі варіанти і дати можливість клубам вивчити ідеї та дати зважену відповідь.

Клубам АПЛ, щоб дограти сезон залишилося зіграти 8-9 турів.

Що відомо про відновлення АПЛ?

  • Відновлення матчів англійської Прем'єр-ліги планують розпочати 8 червня. АПЛ розіслала клубам ліги передбачуваний розклад відновлення сезону.
  • Згідно з графіком, 18 травня клубам дозволять приступити до повноцінних тренувань. Однак для цього потрібен дозвіл уряду.
  • Також АПЛ розробила правила для відновлення сезону. Клубам доведеться виконувати низку умов на тренуваннях.
  • Більшість клубів АПЛ схиляється до думки, що чемпіонат потрібно встигнути дограти до 30 червня. Причина в тому, що 30 червня закінчуються терміни контрактів і оренд у деяких футболістів.
  • Керівники клубів АПЛ побоюються, що, якщо сезон затягнеться до липня-серпня, гравці покинуть клуби до завершення чемпіонату.
  • Також Прем'єр-ліга начебто розробила план, згідно з яким матчі можуть пройти в ізольованих таборах.

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Автор: Михайло Гема
Теги: АПЛ Новини Спорту Футбол Спорт
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