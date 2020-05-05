АПЛ зменшить час футбольних матчів: деталі сенсаційного рішення

В Англії продовжують точитися дискусії щодо відновлення сезону Прем'єр-ліги. Клуби АПЛ розглядали варіант зі скороченням часу матчу.

Про це розповів глава Асоціації професійних футболістів Англії (PFA) Гордон Тейлор, інформує BBC.

До теми АПЛ розширять і проводитимуть матчі без глядачів: нові деталі відновлення сезону

Потрібно почекати, там побачимо. Я говорю про протокол, який повинен бути представлений незабаром, і про майбутнє. Ми не можемо передбачити майбутнє, але ми можемо пропонувати ідеї. Більше замін, тайми менше, аніж 45 хвилин, нейтральні стадіони. Дуже багато ідей,

– заявив Тейлор.

Він переконаний, що АПЛ потрібно розглянути всі варіанти і дати можливість клубам вивчити ідеї та дати зважену відповідь.

Клубам АПЛ, щоб дограти сезон залишилося зіграти 8-9 турів.

Що відомо про відновлення АПЛ?

Відновлення матчів англійської Прем'єр-ліги планують розпочати 8 червня . АПЛ розіслала клубам ліги передбачуваний розклад відновлення сезону.

. АПЛ розіслала клубам ліги передбачуваний розклад відновлення сезону. Згідно з графіком, 18 травня клубам дозволять приступити до повноцінних тренувань. Однак для цього потрібен дозвіл уряду.

Також АПЛ розробила правила для відновлення сезону. Клубам доведеться виконувати низку умов на тренуваннях.

Більшість клубів АПЛ схиляється до думки, що чемпіонат потрібно встигнути дограти до 30 червня. Причина в тому, що 30 червня закінчуються терміни контрактів і оренд у деяких футболістів.

Керівники клубів АПЛ побоюються, що, якщо сезон затягнеться до липня-серпня, гравці покинуть клуби до завершення чемпіонату.

Також Прем'єр-ліга начебто розробила план, згідно з яким матчі можуть пройти в ізольованих таборах.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.