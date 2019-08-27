АПОЕЛ – Аякс: прогноз букмекерів на матч Ліги Чемпіонів

Півфіналіст Ліги Чемпіонів на виїзді не зміг обіграти скромних кіпріотів. Тепер спробує зробити це вдома. У матчі кваліфікації турніру "Аякс" прийме АПОЕЛ.

Перший поєдинок завершився без голів. Експерти вважають нідерландців великим фаворитом домашньої зустрічі. Чи зможе клуб з Кіпру попсувати нерви нідерландцям дізнаємося 28 вересня. Матч АПОЕЛ – "Аякс" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Прогноз MarathonBet

Коефіцієнт на перемогу "Аяксу" – 1,171.

Нічия – 7,5.

Виграє АПОЕЛ – 16.



Коефіцієнти букмекерів

Схожий розподіл сил і у прогнозах на прохід до групового раунду. 1,146 на "Аякс". 5.7 – на АПОЕЛ.



Коефіцієнти букмекерів