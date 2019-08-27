АПОЕЛ – Аякс: прогноз букмекерів на матч Ліги Чемпіонів
Півфіналіст Ліги Чемпіонів на виїзді не зміг обіграти скромних кіпріотів. Тепер спробує зробити це вдома. У матчі кваліфікації турніру "Аякс" прийме АПОЕЛ.
Перший поєдинок завершився без голів. Експерти вважають нідерландців великим фаворитом домашньої зустрічі. Чи зможе клуб з Кіпру попсувати нерви нідерландцям дізнаємося 28 вересня. Матч АПОЕЛ – "Аякс" розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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Прогноз MarathonBet
Коефіцієнт на перемогу "Аяксу" – 1,171.
Нічия – 7,5.
Виграє АПОЕЛ – 16.
Коефіцієнти букмекерів
Схожий розподіл сил і у прогнозах на прохід до групового раунду. 1,146 на "Аякс". 5.7 – на АПОЕЛ.
Коефіцієнти букмекерів
Джерело: 24 канал
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