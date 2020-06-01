Рівно рік тому, 1 червня 2019 року, стався "апсет року" – найбільш неочікувана перемога у боксі. Енді Руїс технічним нокаутом переміг британського чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа.

Передумови бою

Руїс не мав бути суперником Джошуа, пише 24 канал. У середині лютого 2019 року було офіційно оголошено, що 1 червня Джошуа проведе захист своїх титулів у бою проти американця Джаррелла Міллера.

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Бій Джошуа – Міллер мав пройти у Нью-Йорку, на знаменитій арені Медісон Сквер Гарден.

У середині квітня Міллер провалив декілька контрольних допінг-тестів поспіль. Йому відмовили у видачі боксерської ліцензії і він втратив шанс на титульний бій.

Команда Джошуа, яка зарезервувала арену, не скасувала бій, а в терміновому порядку почала шукати заміну Міллеру.

Замінити Міллера вирішив нікому тоді невідомий мексиканець Енді Руїс.

Хід бою

Поєдинок проходив з перемінним успіхом для двох боксерів. У третьому раунді Джошуа зумів відправити суперника в нокдаун.

Здавалося, що Руїс черговий "мішок", якого Джошуа легко переможе. Та не цього разу.

Мексиканець на диво швидко відновився і в тому ж раунді двічі відправив у нокдаун Джошуа. Ентоні вирішив зблизитися з Руїсом і пропустив декілька гострих ударів.

Дивіться відео третього раунду

У сьомому раунді Руїс ще двічі відправив суперника на настил рингу, після чого рефері зупинив поєдинок.

Подейкували, що Джошуа під час підготовки до бою побував у нокдауні. Та це мало цікавило Руїса, який завоював чемпіонські титули.

Дивіться огляд бою Джошуа – Руїс

Реванш між боксерами відбувся у грудні 2019 року. Джошуа переміг одноголосним рішенням суддів.